الكاثوليكية تحتفل بعيد السيامة الأسقفية للانبا بشارة



تحتفل اليوم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بالتذكار الأول للسيامة الأسقفية لصاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك.



وبهذه المناسبة يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، التهنئة لنيافته متمنيًا له دوام الصحة ووافر النعم الإلهية من الروح القدس، لإتمام رسالته المقدسة.

فى سياق آخر نظمت مدرسة المنارة للأطفال ذوى الإعاقة بمنوف - التابعة للكنيسة الأسقفية يوم رياضي بمشاركة 15 من الأطفال تحت إشراف مُعلمات المركز مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في ظل فيروس كورونا المستجد.