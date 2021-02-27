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لهذا السبب..أحمد فلوكس يوجه رسالة شكر لمتابع له

السبت 27/فبراير/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة شكر لمتابع له، بعدما حكى له عن أحد المواقف الإنسانية التي جمعته به، وعن حبه الشديد له، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة لتعليق المُتابع الذي كتب في تعليقه :"زمان وأنا صغير كنت في تانية إعدادي جبت رقمك ورنيت عليك وكلمتك حوالي 25 دقيقة، والله حصل وانتا ادتني اهتمام كبير وخدت واديت معايا في الكلام كتير، ممكن تكون ناسي بس أنا عمري ما نسيت المكالمة دي".

وتابع قائلاً:"المكالمة دي كانت من موبايل واحد صاحبي هو اللي كان معاه الرصيد، من ساعتها أو من قبلها وأنا بحبك جدًا، وربنا يعلم أنا بحبك قد إيه، ومين ينسى ماجد في احنا الطلبة، وسيد في العراف، والأسطورة زكريا العطار، في حب أحمد فلوكس ".

وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلاً :" ممكن يكون ردك علي حد بيحبك سبب سعاده لا تنسي، أشكرك إنك ادتيني الفرصة دي، و أشكرك علي تذكري دايما، وأشكرك علي إحساسك و حبك، تحياتي ليك و لاهلك الكرام".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس السينمائية هو فيلم "الممر"، وهو بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.

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