نائب بالشيوخ: مبادرة حياة كريمة برهنت على جدية الدولة فى تقديم حياة أفضل للمواطنين







قال الدكتور ياسر الهضيبى عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستورى وحقوق الإنسان، إن إدراج الأمم المتحدة لمبادرة حياة كريمة ضمن مشروعاتها يبلور النجاح الذى حققته المبادرة فى رفع مستوى معيشة كثير من المواطنين داخل مصر وتوفير سبل حياة أفضل لهم.







أضاف الهضيبي، أن قرار الأمم المتحدة يأتى تأكيدا للهدف النبيل الذى قامت من أجله المبادرة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع المواطن المصرى نصب عينيه محاولا أن يرفع عن كاهله كثير من الأعباء ويقدم مستوى معيشة أفضل له ومن ثم كانت مبادرة حياة كريمة التى انطلقت فى عام 2019 فى محاولة للارتقاء بالقرى الأقل فقرا فى مصر.







ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحق فى حياة كريمة أحد الحقوق الذى يجب أن يحصل عليه أى إنسان موضحا أن الدولة المصرية برهنت جديتها فى تطوير حياة المصريين وتقديم خدمات معيشية أفضل.







جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أتت ضمن المشروعات التى وافقت الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراجها ونشرها ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة للمنظمة، وذلك فى ضوء طلب التسجيل الذى تقدمت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.