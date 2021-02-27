Advertisements

نائب بالشيوخ: مبادرة حياة كريمة برهنت على جدية الدولة فى تقديم حياة أفضل للمواطنين

السبت 27/فبراير/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements



قال الدكتور ياسر الهضيبى عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستورى وحقوق الإنسان، إن إدراج الأمم المتحدة لمبادرة حياة كريمة ضمن مشروعاتها يبلور النجاح الذى حققته المبادرة فى رفع مستوى معيشة كثير من المواطنين داخل مصر وتوفير سبل حياة أفضل لهم.



أضاف الهضيبي، أن قرار الأمم المتحدة يأتى تأكيدا للهدف النبيل الذى قامت من أجله المبادرة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع المواطن المصرى نصب عينيه محاولا أن يرفع عن كاهله كثير من الأعباء ويقدم مستوى معيشة أفضل له ومن ثم كانت مبادرة حياة كريمة التى انطلقت فى عام 2019 فى محاولة للارتقاء بالقرى الأقل فقرا فى مصر.



ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحق فى حياة كريمة أحد الحقوق الذى يجب أن يحصل عليه أى إنسان موضحا أن الدولة المصرية برهنت جديتها فى تطوير حياة المصريين وتقديم خدمات معيشية أفضل.



جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أتت ضمن المشروعات التى وافقت الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراجها ونشرها ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة للمنظمة، وذلك فى ضوء طلب التسجيل الذى تقدمت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

أخبار تهمك

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 10 ساعات

عائق وحيد يمنع إنتقال صلاح لبرشلونة أو ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

عبدالله جمعة يشترط لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| إصابات كورونا تعود للاستقرار.. و"الصحة" تعلن البيان الرسمي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ حوالي 15 ساعة

السبب وراء تعاقد برشلونة مع بيانيتش خلال الصيف الماضي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

09:11 ص

السبب وراء تعاقد برشلونة مع بيانيتش خلال الصيف الماضي

09:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»