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برامج جديدة لتنمية مواهب ومهارات الطلاب على قناة "مدرستنا"
السبت 27/فبراير/2021 - 10:20 ص
الفجر الفني
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بدأت قناة مدرستنا التعليمية، بث عدة برامج قصيرة وجديدة، تهدف لتنمية مواهب الطلاب وتشجيعهم على الابتكار بأساليب شيقة.
تعرض القناة فقرات تنويرية عن موضوعات مختلفة منها قصص نجاح لمشاهير في مجالات متنوعة ليكونوا مثل أعلى ونموذج يقتدي به الطلاب مثل مجدى يعقوب ومحمد صلاح وغاندي.
أيضا تفتح "مدرستنا" الباب أمام المواهب الفنية التى يحب الأطفال إظهارها ويحتاجون إلى مجال للتنفيس عن قدراتهم سواء في الرسم أو ابتكار الأشكال والزينة واللعب الورقية.
كما حرصت القناة على تشجيع الطلاب خاصة محبي العلوم على فهم المواد والتجارب الكيميائية المعقدة بطرق سهلة من خلال برنامج "المختبر" الذي يتيح لهم رؤية التجارب الحقيقية وفهم التفاعلات الكيميائية.
يعاني أولياء الأمور مع أبنائهم الطلاب فى تصحيح العديد من المعلومات المغلوطة والعادات والسلوكيات الخاطئة لذا تخصص مدرستنا فقرة "معلومة مفيدة" لحثهم على القيام بالأمور بطريقة صحيحة مثل النوم وتناول الطعام ولعب الرياضة.
تتيح القناة أيضا فقرة لتعليم الأطفال كيفية تحضير طعامهم"اعمل أكلك"، وتقدم لهم يوميا أكلات صحية ومفيدة للجسم والعقل، وتكشف لهم أيضا طرق وأسرار تصنيع المواد الغذائية فى برنامج "صنع فى مصر".
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