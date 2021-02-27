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برامج جديدة لتنمية مواهب ومهارات الطلاب على قناة "مدرستنا"

السبت 27/فبراير/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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بدأت قناة مدرستنا التعليمية، بث عدة برامج قصيرة وجديدة، تهدف لتنمية مواهب الطلاب وتشجيعهم على الابتكار بأساليب شيقة.
تعرض القناة فقرات تنويرية عن موضوعات مختلفة منها قصص نجاح لمشاهير في مجالات متنوعة ليكونوا مثل أعلى ونموذج يقتدي به الطلاب مثل مجدى يعقوب ومحمد صلاح وغاندي.

أيضا تفتح "مدرستنا" الباب أمام المواهب الفنية التى يحب الأطفال إظهارها ويحتاجون إلى مجال للتنفيس عن قدراتهم سواء في الرسم أو ابتكار الأشكال والزينة واللعب الورقية.
كما حرصت القناة على تشجيع الطلاب خاصة محبي العلوم على فهم المواد والتجارب الكيميائية المعقدة بطرق سهلة من خلال برنامج "المختبر" الذي يتيح لهم رؤية التجارب الحقيقية وفهم التفاعلات الكيميائية.

يعاني أولياء الأمور مع أبنائهم الطلاب فى تصحيح العديد من المعلومات المغلوطة والعادات والسلوكيات الخاطئة لذا تخصص مدرستنا فقرة "معلومة مفيدة" لحثهم على القيام بالأمور بطريقة صحيحة مثل النوم وتناول الطعام ولعب الرياضة.

تتيح القناة أيضا فقرة لتعليم الأطفال كيفية تحضير طعامهم"اعمل أكلك"، وتقدم لهم يوميا أكلات صحية ومفيدة للجسم والعقل، وتكشف لهم أيضا طرق وأسرار تصنيع المواد الغذائية فى برنامج "صنع فى مصر".

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