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النصر يستعيد العبيد قبل مواجهة أبها

السبت 27/فبراير/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحضيراته لمواجهة فريق نادي أبها يوم غداً الأحد لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي الممتاز.

وشهدت تدريبات العالمي عودة الظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد للمشاركة بعد أن حصل على التصريح الطبي للمشاركة في المباريات عقب الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن الملاعب.

ويخوض النصر اليوم السبت التدريب الأخير له على ملعب إستاد مرسول بارك تحضيرًا لمواجهة أبها من أجل حصد الثلاثة نقاط للإلتحاق بركب الصدارة.

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