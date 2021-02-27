شاهد.. عمرو أديب يصدم المواطنين بسبب الكمامة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الخبراء والعلماء في بريطانيا يرون أن المواطنون على مستوى العالم يجب أن يظلوا مرتدين الكمامة لمدة 5 سنوات أخرى.



وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "مظنش أن الناس لبست حاجة بالمدة دي.. إحنا هنلبس الكمامة 5 سنين كمان"، لافتا إلى أن العلماء الإنجليز يرون أن الأشخاص سيكون لديهم عادة ارتداء الكمامة، مضيفا: "ياريت الناس يكون عندها عادة ارتداء الكمامة، وأنهم ميبسوش بعض".



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وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

