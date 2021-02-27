اندلاع حريق ضخم في المنطقة الصناعية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

اندلع حريق ضخم في المنطقة الصناعية لمدينة كومبتون الواقعة في ولاية ​كاليفورنيا​ جنوب غربي أمريكا، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وهرعت سيارات إطفاء الولاية إلى المكان، وتم نقل نحو 100 من رجال الطوارئ إلى المنطقة بسبب كثافة النيران.

وانتشر الحريق بسرعة في العديد من المحلات ودمر صفا من الحافلات المتوقفة في مكان قريب، مما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان"، حسبما ذكرت شبكة "ABC news".

وأشارت التقارير الأولية، إلى أن الحريق لم يسفر عن سقوط ضحايا بشرية.