Advertisements

اندلاع حريق ضخم في المنطقة الصناعية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

السبت 27/فبراير/2021 - 10:27 ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
Advertisements

اندلع حريق ضخم في المنطقة الصناعية لمدينة كومبتون الواقعة في ولاية ​كاليفورنيا​ جنوب غربي أمريكا، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

 

وهرعت سيارات إطفاء الولاية إلى المكان، وتم نقل نحو 100 من رجال الطوارئ إلى المنطقة بسبب كثافة النيران.

 

وانتشر الحريق بسرعة في العديد من المحلات ودمر صفا من الحافلات المتوقفة في مكان قريب، مما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان"، حسبما ذكرت شبكة "ABC news".

 

وأشارت التقارير الأولية، إلى أن الحريق لم يسفر عن سقوط ضحايا بشرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ولاية كاليفورنيا اندلاع حريق المنقطة الصناعية أمريكا

أخبار تهمك

عائق وحيد يمنع إنتقال صلاح لبرشلونة أو ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

منذ أقل من ساعتين

عاجل| إصابات كورونا تعود للاستقرار.. و"الصحة" تعلن البيان الرسمي

منذ حوالي 10 ساعات

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 15 ساعة

السبب وراء تعاقد برشلونة مع بيانيتش خلال الصيف الماضي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ حوالي 15 ساعة

عبدالله جمعة يشترط لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

صدمة لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 10 ساعة

ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. سلسلة انفجارات وحريق هائل بمصنع في أستراليا

امازون تكشف تأثر طلبات العملاء وكيفية تنفيذها بعد حريق مستودعها بكاليفورنيا (فيديو)

"بطهران وسمنان".. سلسلة من الحرائق الغامضة تستمر بضرب إيران

انفجار ضخم فى بريطانيا يضرب ميناء ساسكس (فيديو)

اندلاع حريق ضخم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

عاجل.. اندلاع حريق هائل في مصنع بأكتوبر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

09:11 ص

السبب وراء تعاقد برشلونة مع بيانيتش خلال الصيف الماضي

09:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»