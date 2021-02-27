موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد وادي دجلة في الدوري المصري

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة، مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.









وكان وادي دجلة قد خسر في لقاء الجولة الماضية أمام نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في حين فاز الزمالك على الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف.









ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.



