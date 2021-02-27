Advertisements

موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد وادي دجلة في الدوري المصري

السبت 27/فبراير/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة، مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.


وكان وادي دجلة قد خسر في لقاء الجولة الماضية أمام نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في حين فاز الزمالك على الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف.


ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عائق وحيد يمنع إنتقال صلاح لبرشلونة أو ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| إصابات كورونا تعود للاستقرار.. و"الصحة" تعلن البيان الرسمي

منذ حوالي 10 ساعات

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

منذ أقل من ساعتين

ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

منذ حوالي 14 ساعة

عبدالله جمعة يشترط لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 18 ساعة

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ حوالي 15 ساعة

صدمة لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 10 ساعة

السبب وراء تعاقد برشلونة مع بيانيتش خلال الصيف الماضي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

09:11 ص

السبب وراء تعاقد برشلونة مع بيانيتش خلال الصيف الماضي

09:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»