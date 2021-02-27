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ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت

السبت 27/فبراير/2021 - 10:37 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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تستأنف مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني، اليوم السبت 27 فبراير، حيث تعادل فريق ليفانتي مع نظيره أتليتك بلباو بالأمس في افتتاح الأسبوع، بنتيجة هدف لكل فريق.


ويلتقي فريق إيبار مع هويسكا، وأيضًا يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على حساب إشبيلية، ويواجه ديبورتيفو ألافيس وأوساسونا، ويستضيف خيتافي منافسه فالنسيا.


ويأتي ترتيب الدوري الإسباني :-

1– أتلتيكو مدريد 55 نقطة
2 – ريال مدريد 52 نقطة
3 – برشلونة 50 نقطة
4 – إشبيلية 48 نقطة
5 – ريال سوسيداد 41 نقطة
6 – فياريال 37 نقطة
7 – ريال بيتيس 36 نقطة
8 – ليفانتي 32 نقطة
9 – غرناطة 30 نقطة
10 – أتلتيك بيلباو 30 نقطة
11 – سيلتا فيجو 29 نقطة
12 – فالنسيا 27 نقطة
13 – أوساسونا 25 نقطة
14 – قادش – 25 نقطة
15 – خيتافي 24 نقطة
16- ديبورتيفو ألافيس 22 نقطة
17- إيبار 21 نقطة
18- بلد الوليد 21 نقطة
19- إلتشي 21 نقطة
20 – هويسكا 19 نقطة

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