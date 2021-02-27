تفتتح اليوم.. كل ما تريد معرفته عن مستشفى علاج أورام الأطفال بالصعيد





تشهد مصر خلال الساعات المقبلة افتتاح أول مستشفى لعلاج أورام الأطفال بالصعيد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.





أنهت مؤسسة شفا الأورمان، استعداداتها لافتتاح أول مستشفى متخصص لعلاج أورام الأطفال بالمجان في صعيد مصر، ليضاف لمنظومة شفا الأورمان الطبية الكبيرة في علاج الأورام بالمجان بمحافظات الصعيد، وذلك بحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن مستشفى علاج أورام الأطفال بالصعيد بالتزامن مع افتتاحها:



- تم وضع حجر الأساس لإنشاء مستشفى الأطفال في 18 يناير من العام 2018، ويقع المستشفى في مدينة طيبة بمحافظة الاقصر



- المستشفى عبارة عن مبنى متكامل مقام على مساحة 28 ألف متر مربع، ويتكون من 4 طوابق، يضم قسم خاص لعلاج أورام الأطفال، بالإضافة إلى قسم خاص للطوارئ لمرضى أورام الصعيد، ملحق به قسم داخلي، وقسم أشعة تشخيصية، وعيادات خارجية متخصصة، وزيادة لعدد أسرة المرضى، وقسم للعلاج الطبيعي ومعهد للتمريض.



- يشمل عيادات خارجية لاستقبال الصغار الذين يعانون من المرض أو حتى يشتبه في إصابتهم بالأورام، ويوجد بالعيادات فريق متخصص من الاستشاريين والأخصائيين في علاج أورام الأطفال، وداخل هذه العيادات سوف يتم تشخيص الحالات الجديدة، وتحديد بروتوكولات العلاج الكيماوي، بالإضافة لمتابعة الحالات التي أنهت علاجها.



- المستشفى الجديد سيعمل وفق احدث تقنيات العلاج العالمية في مجال سرطان الأطفال، ويستهدف بجانب تقديم الخدمة الطبية العلاجية محاولة دمج الأطفال في المجتمع من خلال قسم علاج اليوم الواحد، حيث سيتم تقديم العلاج الكيماوي للأطفال ويتم إقرار خروج لهم في نفس اليوم مما يساعد على تقليل فترات الحجز بالمستشفى وتوفير المشقة على الطفل وأسرته جراء الذهاب والسفر.



- يضم قسم متكامل للجراحة وقسم متكامل للعلاج الإشعاعي وقسم للأشعة المختلفة والمسح الذرى بجميع أنواعها، ومن المقرر أن يضم فريق العمل بالمستشفى الجديد نخبة من خيرة أساتذة الجامعات في مجال طب أورام الأطفال، وجزء كبير من فريق القسم حاصلين على زمالات أجنبية.



- تم التنسيق مع أقسام جراحة الأورام والأشعة والطب النووي والعلاج الإشعاعي، إلى جانب توفير متخصصين في هذه الأقسام للأطفال ليتم استقبال الاطفال في هذه الأقسام لتلقي العلاج اللازم، كما تم التنسيق بوجود عيادة متخصصة لعمل فحوصات القلب والأشعة التليفزيونية على القلب المطلوبة قبل إعطاء العلاج الكيماوي وخلال فترات العلاج.