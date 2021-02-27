Advertisements

"بيتكوين" ترتفع 60% منذ بداية العام الجاري

السبت 27/فبراير/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
قالت شركة كريبتو كومبير للأبحاث أمس، إن الأصول الرقمية المدارة في منتجات المؤشرات زادت إلى مثليها هذا الشهر لتبلغ مستوى قياسيا عند 43.9 مليار دولار، ما يبرز تنامي الاهتمام بالأوراق المالية، التي تقتفي أثر العملات الرقمية.

وبحسب "رويترز"، قفزت "بيتكوين" ما يزيد على 60 في المائة منذ بداية العام الجاري، لتبلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 58 ألفا و354 دولارا هذا الشهر، إذ تبنت شركات رئيسة مثل "تسلا" و"ماستركارد" العملات المشفرة.
لكن أحجام التداول اليومية لشتى منتجات المؤشرات، التي تشمل العملات المشفرة انخفضت 38 في المائة في شباط (فبراير)، مقارنة بمستواها قبل شهر إلى 936 مليون دولار بحسب ما قالته كريبتو كومبير في تقرير بحثي.

وأضاف التقرير أن مؤسسات الاستثمار الساعية للانكشاف على الأصول الرقمية ستتحول على الأرجح إلى عدد آخذ في التزايد من المنتجات المشفرة الخاضعة للقواعد التنظيمية، التي يمكن تداولها في بورصات الأسهم التقليدية وتزيل القلق إزاء كيفية حيازة عملات رقمية بشكل آمن.

وتدير جرايسكيل في نيويورك، التي شهد صندوقها "بيتكوين تراست" دخول تدفقات هائلة في خضم تنامي الاهتمام بالعملات المشفرة، حاليا نحو 33 مليار دولار، تمثل أغلبية الأصول الرقمية الخاضعة للإدارة.

وكان صندوق المؤشرات المتداولة بيربوس بيتكوين الكندي هذا الشهر أول صندوق للمؤشرات المتداولة في العالم تتم تسويته الحاضرة بالعملة المشفرة، مع تدافع مديري الأصول في البلاد لإطلاق صناديق المؤشرات الخاصة بهم التي تقتفي أثر "بيتكوين".

وهوت "بيتكوين" بما يصل إلى 6 في المائة أمس لتبلغ أدنى مستوياتها في أسبوعين، إذ أدى اضطراب في أسواق السندات العالمية إلى ارتفاع العوائد وأوقد شرارة مبيعات في الأصول العالية المخاطر.

ونزلت أكبر العملات المشفرة في العالم إلى المستوى المنخفض 44451 دولارا قبل أن تعوض بعض خسائرها، وسجلت في أحدث تداولات انخفاضا 1.3 في المائة إلى 46 ألفا و588 دولارا.


أخبار تهمك

عاجل| إصابات كورونا تعود للاستقرار.. و"الصحة" تعلن البيان الرسمي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ حوالي 15 ساعة

عائق وحيد يمنع إنتقال صلاح لبرشلونة أو ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عبدالله جمعة يشترط لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 13 ساعة

السبب وراء تعاقد برشلونة مع بيانيتش خلال الصيف الماضي

منذ أقل من ساعتين

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 10 ساعة

صدمة لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

09:11 ص

السبب وراء تعاقد برشلونة مع بيانيتش خلال الصيف الماضي

09:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»