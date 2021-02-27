Advertisements

ملاحقة العناصر الإجرامية متجري ومصنعي المواد المخدرة

السبت 27/فبراير/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنس– الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بحملة أمنية استهدفت عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولة تصنيعها وتدويرها بدائرة مركزي شرطة (أبوصير، القصاصين ) أسفرت عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد 15 طربة لمخدر الحشيش، كمية من خليط مخدر الحشيش، مكبس حديد والأدوات المستخدمة فى تصنيع وإعادة تدوير مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة أبوصوير.

ضبط ( كمية من مخدر الأفيون، كمية من مخدر البانجو، دراجة نارية بدون لوحات، مبلغ مالى، هاتف محمول، ميزان ) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين ) وذلك حال تواجده بمسكنه.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يواية الفجر حوادث الفجر الداخلية

أخبار تهمك

السبب وراء تعاقد برشلونة مع بيانيتش خلال الصيف الماضي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 14 ساعة

ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ حوالي 16 ساعة

عبدالله جمعة يشترط لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عائق وحيد يمنع إنتقال صلاح لبرشلونة أو ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| إصابات كورونا تعود للاستقرار.. و"الصحة" تعلن البيان الرسمي

منذ حوالي 10 ساعة

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

من "الحشيش" لـ"الهيروين".. جهود "مكافحة المخدرات" بالتعاون مع مديريات الأمن

في ثاني أيام العيد.. ضربات قوية ضد مروجي المخدرات بالمحافظات

"مكافحة المخدرات" تواصل حملاتها لإسقاط "تجار الكيف"

من "الهيروين" لـ"الاستروكس".. سقوط عدد من "تجار الكيف" في المحافظات

تعرف على جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

في العيد.. الداخلية تضبط 9 تجار مخدرات بحوزتهم كميات متنوعة (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

09:11 ص

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

06:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»