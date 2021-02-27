ملاحقة العناصر الإجرامية متجري ومصنعي المواد المخدرة



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنس– الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بحملة أمنية استهدفت عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولة تصنيعها وتدويرها بدائرة مركزي شرطة (أبوصير، القصاصين ) أسفرت عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:ضبط عدد 15 طربة لمخدر الحشيش، كمية من خليط مخدر الحشيش، مكبس حديد والأدوات المستخدمة فى تصنيع وإعادة تدوير مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة أبوصوير.ضبط ( كمية من مخدر الأفيون، كمية من مخدر البانجو، دراجة نارية بدون لوحات، مبلغ مالى، هاتف محمول، ميزان ) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين ) وذلك حال تواجده بمسكنه.وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.