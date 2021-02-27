ارتفاع عوائد سندات الأمريكية أكثر من 1.6%

لامس الدولار أمس، مستوى مرتفعا جديدا في ستة أشهر مقابل الين وواصل انتعاشه من أدنى مستوى في ثلاثة أعوام، مقابل نظيره الأسترالي، الذي سجله أمس الأول، مدعوما بصعود قوي لعوائد السندات الأمريكية أثناء الليل، وفقا لـ"رويترز".





وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشرة أعوام فوق 1.6 في المائة، أثناء الليل للمرة الأولى في عام، بعد أن تلقي عطاء لأوراق مالية لأجل سبعة أعوام بقيمة 62 مليار دولار طلبا ضعيفا.





وارتفع مؤشر الدولار إلى 90.38، متمسكا بمكسب حققه أمس الأول، بواقع 0.2 في المائة، حين تعافى من خسائر بلغت 0.26 في المائة، قبل عطاء سندات. وبذلك يكون المؤشر منخفضا أقل من 0.2 في المائة، في الشهر، عقب مكسب 0.6 في المائة حققه في (يناير).





ولم يطرأ على العملة الأمريكية تغير يذكر عند 106.165 ين بعد أن لامست في وقت سابق 106.43 للمرة الأولى منذ أيلول (سبتمبر). وارتفع الدولار الأمريكي 2.8 في المائة، منذ بداية العام الجاري بعد أول زيادة شهرية متعاقبة منذ منتصف 2018، ما وضع الين ضمن أسوأ العملات الرئيسة أداء في 2021.





والين والدولار كلاهما عملة ملاذ آمن تقليدية، لكن الين يميل للتراجع حين ترتفع العوائد الأمريكية، بينما يميل الدولار للصعود. وارتفعت عوائد السندات هذا العام بفضل توقعات بتحفيز مالي ضخم في ظل استمرار سياسة فائقة التيسير بقيادة الولايات المتحدة.





وعزز تسارع وتيرة التطعيم من كوفيد-19 عالميا أيضا رهانات على تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار. لكن في الأيام القليلة الماضية، تسارعت وتيرة زيادة عوائد السندات المعدلة في ضوء التضخم، ما يشير إلى تنامي اعتقاد بأن البنوك المركزية ربما تحتاج إلى تقليص سياساتها فائقة التيسير، على الرغم من تبنيها خطابا يميل إلى التيسير النقدي.





وواصل الدولار الأسترالي تراجعه بعد أن تجاوز 0.80 دولار أمريكي أمس الأول، للمرة الأولى منذ شباط (فبراير) 2018، لينزل 0.6 في المائة، إلى 0.78195.





إلى ذلك انخفضت أسعار الذهب أمس، لأدنى مستوى في أسبوع، صوب ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي.





وبحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة، إلى 1767.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع في وقت سابق لأدنى مستوياته منذ 19 (فبراير) عند 1764.90 دولار.

والأسعار منخفضة 0.8 في المائة، في الأسبوع و4.2 في المائة، منذ بداية الشهر الجاري.





وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة، إلى 1765.70 دولار اليوم.







