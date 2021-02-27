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شاهيستا سعد ابنة سامي مغاوري في "الحرير المخملي"

السبت 27/فبراير/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُشارك الفنانة الشابة شاهيستا سعد حاليًا في مسلسل "الحرير المخملي"، وتُجسد خلال الأحداث دور طالبة جامعية تُدعى "وفاء" وهي ابنة الفنان سامي مغاوري، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 60 حلقة، ومن المُقرر عرضه خارج السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل "الحرير المخملى" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الإسم للكاتبة أميمة عز الدين، وإشراف علي الكتابه أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق وشادي أسعد وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

والمسلسل بطولة مصطفي فهمي، داليا مصطفي، أحمد وفيق، هالة فاخر، أحمد سعيد عبد الغني، سامي مغاوري، مها أبوعوف، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، طارق صبري، اسلام جمال، محمد الصاوي، هاجر الشرنوبي، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، محمد درويش، محمد الحناوي، أحمد جمال سعيد، كريم الحسيني، أحمد عثمان، بسمة ماهر، وكوكبة مميزة من النجوم .



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