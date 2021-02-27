"أمهات مصر": تلقينا شكاوي عديدة بسبب سقوط سيستم امتحان أولى ثانوي

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، واءتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن الاتحاد تلقى شكاوي عديدة من أولياء أمور وطلاب الصف الأول الثانوي خلال أداء امتحان مادة اللغة العربية على جهاز التابلت.



وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن عددا كبيرا من الطلاب في مختلف المحافظات لم يستطيعوا الدخول على منصة الامتحان علي جهاز التابلت بسبب سقوط السيستم، حيث توجد لجان في بعض المحاقظات لم يدخلوا على الإمتحان من الأساس لسقوط السيستم، مطالبة الوزارة بإيجاد حل لهذه المشكلة ومعرفة السبب فيها والعمل على حلها حتى لا تتكرر، ومطالبة أولياء الأمور بالهدوء حتى تستطيع الوزارة والادارات التعليمية التعامل مع المشكلة وحلها.