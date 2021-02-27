مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة جرائم التهرب الضريبى

الجهود الأمنية تواصل جهودها لمكافحة جرائم التهرب الضريبى، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم قيام عدد من (التجار العاملين فى البضائع أجنبية الصنع بتهريب كميات من الأقمشة المستوردة لداخل البلاد وبإستكمال أعمال البحث أمكن رصد إحدى السيارات النقل محملة بكمية من الأقمشة المستوردة حال تواجدها أمام أحد المخازن بدائرة قسم المرج وتفريغ الحمولة الخاصة بها.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المخزن والسيارة وفحص المضبوطات فى حضور (مالك المخزن) وقدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عن البضائع بمبلغ (883،747 – ثمانمائة وثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون جنيها).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

