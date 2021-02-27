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شيخ قبيلة هبر جعلو يصف زير الإعلام الصومالي بـ"المأجور"

السبت 27/فبراير/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
وكالات
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كذب شيخ قبيلة هبر جعلو، تصرحات وزير الاعلام الصومالي عثمان أبوبكر الأخيرة ضد دولة الإمارات، واصفًا إياه بالمأجور.

 

وكان شيخ قبيلة هبر جعلو التي ينتمي إليها وزير الاعلام الصومالي عثمان أبوبكر، قدم اعتذاًرا للإمارات على خلفية ادعاءات وزير الاعلام.

 

ولفت شيخ قبيلة "هبر جعل"، إلى أن تصريحات وزير الإعلام لا تمثل دولة الصومال المحبة للإمارات، فهي لا تمثل إلا شخصه وحسب.

 

وفي بيان اعتذار شيخ قبيله "هبر جعلو" للإمارات، قال: "لقد سمعنا التصريح الذي أدلى به وزير الاعلام الصومالي عثمان أبوكر دبه ضمن الحكومة تصريف الأعمال الصومالية التي انتهت ولايتها بانتهاء ولاية الرئيس فرماجو، هذا الرجل من أفراد قبيلتنا وتحكمه القوانين والأعراف القبلية، وبما أنني سلطان لهذه القبيلة وتنطبق عليه التقاليد والأعراف أود أن أعبر ما يلي:

 

وأضاف: "أقدم اعتذاري لكل من أساء إليه من دول ومؤسسات أو أفراد، فإنه أساء بتصريحاته التي يدٌعي انه يمثٌل فيها هذه الحكومة وهذا الرئيس الذي لا يزال يتشبث بالكرسي بطريقة غير شرعية اساء الى دول الجوار مثل جيبوتي وكينيا واخيرا الى دولة الامارات وهي دول تربطنا بهم علاقات تاريخية واخص بالذكر دولة الامارات التي لم تتوقف يوما عن دعمها للصوماليين".

 

وتابع: لا يعرف هذا الرجل مدى الضرر الذي يجره لأبناء جلدته بهذا الكلام الذي يصدر منه ارضاء لرئيسه، ولكنه يسيء الى الصومال وأبناء الصومال المتواجدين في هذه الدول ويشوه العلاقات التاريخية بيننا وبينهم.

 

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