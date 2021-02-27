نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة (صور)

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالى:-



فى مجال الثروة الزراعية

الأسمدة الزراعية والأعلاف الحيوانية: ضبط ( شركة – مصنعين "بدون ترخيص") بمضبوطات (55،4 طن أعلاف – 5،5 طن أسمدة "بدون ترخيص) بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.



الطب البيطرى: ضبط (7 محال جزارة) بنطاق مديرية أمن القليوبية، بمضبوطات بلغت (95،5 كيلو جرام لحوم) ذبح خارج المجازر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وعدم وجود تراخيص.



فى مجال حماية البيئة

المواد الغذائية: ضبط (مخزن "بدون ترخيص" – شركتين) بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية، بمضبوطات بلغت (42721 كرتونة مواد غذائية – 16،112 طن مواد غذائية) بدون ترخيص متغيرة الخواص الطبيعية ومنتهية الصلاحية.



الصحة العامة: ضبط (2 شركة بدون ترخيص) بنطاق مديرية أمن القليوبية.. بمضبوطات بلغت (4982 كرتونة منظفات – 700 كرتونة سجائر) بدون بيانات مجهولة المصدر.



عوادم السيارات: ضبط عدد (21 سيارة) لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة.. بنطاق



مديرية أمن القاهرة.

مكامير الفحم: ضبط عدد (10 مكمورة فحم) لعدم وجود سجل "الحالة البيئية – المواد والمخلفات الخطرة" – عدم توفير مهمات الوقاية للعاملين – التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة) بالمخالفة لقانون حماية البيئة.. بنطاق مديرية أمن القليوبية



فى مجال حماية الثروة السمكية

ضبط عدد (25) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية.



فى مجال حماية الملاحة الداخلية

ضبط عدد (6) وحدات نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية.. بنطاق المنطقة المركزية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



