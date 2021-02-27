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شيرين رضا تُفجر مفاجأة مدوية بشأن مؤهلها الدراسي في مصر (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 10:46 ص
شيرين رضا
شيرين رضا
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قالت الفنانة شيرين رضا، أمس الجمعة الموافق 26/2/2021، أن الفنان أحمد الفيشاوي، كان يريد الزواج منها لكنها رفضت، أتى ذلك في سؤالها في برنامج "الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON.

وحول أغرب معاكسة تعرضت لها الفنانة قالت شيرين رضا: "أن هناك شاب قال ان اسمي محمد وعندي 25 وعاوز اتجوزك، لتتابع أن هذا الشاب هو الشاب الموجود في حياتها الأن".

وحول التاتوهات في جسمها ذكرت شيرين رضا أن تملك 9 تاتوهات في جسمها كلهم باينين، وأضافت أن "الهدية المثالية لها الماس".

وحول مؤهلها الدراسي ذكرت شيرين رضا أنها مؤهلها الدراسي في مصر الإعدادية، مضيفة أنها سقطت في الثانوية العامة في مصر لكنها سافرت للخارج لاستكمال دراستها، لكن في مصر هو الإعدادي، لتعقب "كارو" قائلة "تعليمها غير معترف به".

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