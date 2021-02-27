مستشار الرئيس يحذر: قد نشهد زيادة بإصابات كورونا في هذه الحالة (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا المستجد في مصر متذبذبة ما بين عدد قليل جدا من الزيادات والنقصان، مطالبا بالالتزام بكل الوسائل الوقائية، وإذا لم يحدث هذا فإن البلاد قد تتعرض لزيادة في الحالات، وشدد على أن مصر تجاوزت ذروة الموجة الثانية.



وأوضح "تاج الدين" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، أن التوقع بالزيادة في أعداد الإصابات اليومية بنهاية شهر إبريل وأول مايو، فإن ذلك التوقع مبني على الظواهر الاجتماعية والصحية، وإذا حدث تزاحم وعدم اتباع للقواعد الاحترازية، فإن الفيروس قد ينتشر، وأتمنى عدم حدوث ذلك.



وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: "بالنسبة إلى اللقاحات فإننا استلمنا 300 ألف جرعة هدية من الصين وهو ما يدل على العلاقات الوثيقة بين القيادتين المصرية والصينية، ونجري الاختبارات على جرعات هذه الشحنة، لكي تحصل على إجازة الاستخدام وسيتم توزيعها وفقا للأولويات، وتشمل استكمال الكوادر الطبية التي لم تحصل على لقاح حتى الآن كونها أكثر الفئات المعرضة للإصابة بالمرض، ثم مصابي الأمراض المزمنة، ثم كبار السن، بعدها يأتي الدور على تسجيل طلبات الحصول على اللقاحات للمواطنين".

