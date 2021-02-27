ضبط 5844 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5844 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:



2033 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

239 مخالفة السير بدون تراخيص.

28 مخالفة موقف عشوائى.

40 مخالفة شروط التراخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

