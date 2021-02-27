تليجرام يطلق تحديث جديد لتعزيز سرية وخصوصية المحادثات

قام موقع "تليجرام"، بالإعلان عن عدة ميزات جديدة أو تحديث جديد، من شأنها تعزز سرية وخصوصية المحادثات بين مستخدميه.





وحسب "سبوتنيك"، ضمت التحديثات تفعيل خاصية الحذف التلقائى للرسائل ( تليجرام) ، وإتاحة خاصية نهاية الصلاحية بشكل تلقائى لروابط الدعوات على تطبيق المحادثات نفسها.





كما تمكن التحديثات الجديدة، من إنشاء مجموعات دردشة بعدد غير محدود من المشاركين إضافة إلى أن إمكانية إخفاء الرسائل فى الدردشة.





وتشمل الإضافات الجديدة، تفعيل خاصية الحذف التلقائى داخل المحادثات، وضبطها على الحذف إما 24 ساعة أو 7 أيام بعد إرسال الرسائل.