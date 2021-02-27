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بالرابط والأرقام.. الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان العاشر 2021 بالرقم القومي

السبت 27/فبراير/2021 - 10:55 ص
شقق الاسكان الاجتماعي
شقق الاسكان الاجتماعي
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بالرابط والأرقام.. الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان العاشر 2021 بالرقم القومي 

ترتفع عمليات البحث في الوقت الراهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على الإنترنت على موقع "جوجل" من قبل المواطنين الراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي عن الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي بالرابط والأرقام.

ونقدم لكم متابعينا الكرام كل ما تودون معرفته عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر 2021 بالرقم القومي بالرابط والأرقام.

وأعلنت وزارة الإسكان الاجتماعى موقع إلكتروني يختص بحجز شقق الإسكان الاجتماعي فى المحافظات على مستوى الجمهورية، وتعمل الدولة المصرية إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين الذى دخلهم منخفض ومتوسط، وأصحاب محدودى الدخل، وفقا لإمكانياتهم المالية المحدودة من خلال طرح شقق الإسكان الاجتماعي بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم الإنسانية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر 
يبحث الكثير من الراغبين في التقديم على شقق الإسكان بمعرفة كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي، تابع معانا كيفية الحجز من خلال الخطوات التالية:

- يجب على المتقدم الدخول على رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي للحصول على وحدة سكنية وذلك من خلال هذا الرابط الإلكتروني من هنا www.shmff.gov.eg.

- يقوم المواطن باختيار الأيقونة الخاصة بالإستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك بعد تسجيل الدخول موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الإجتماعي للحصول على وحدة سكنية.

- ثم يقوم الراغب في التقديم بصندوق الإسكان الاجتماعي بكتابة الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقم لطلب الحصول على وحدة سكنية.

- وأخيرًا.. بعد الإنتهاء من كتابة كافة البيانات يقوم الباحث عن شقق الإسكان بالضغط على زر تسجيل الدخول.

أرقام الاستعلام عن موقف حجز شقق الإسكان الاجتماعي
وأعلنت وزارة الإسكان الاجتماعى للمواطنين، عن توفير خاصية إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بالرقم القومي للراغب في الحصول على شقة سكنية على الأرقام 5999 أو 5777 أو 1188، أو الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 0900711117 وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

خدمات موقع صندوق الاسكان الإجتماعي

- الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الاجتماعي.

- مركز خدمة العملاء، حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات.

- استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات.

- تقديم طلب وحدة سكنية، وكافة أخبار الصندوق.

وصدر قانون إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بموجب القرار الجمهوري رقم 93 لسنة 2018، فى وقت سابق، ليكون قائم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

بالرابط والأرقام.. الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان العاشر 2021 بالرقم القومي 

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