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لهذا السبب.. ريهام عبد الغفور تعتذر لسكان الزمالك

السبت 27/فبراير/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور على الاعتذار لسكان الزمالك بسبب فهم تصريحاتها التي قالتها عنهم في أحد البرامج بطريقة سيئة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت الفنانة ريهام عبد الغفور منشورًا قالت فيه :"إتكلمت بحسن نيه في برنامج عن إني في مرحلة معينه كنت أعرف بعض الأشخاص القريبن مني في منطقه الزمالك تعرضوا للإدمان، وده خلاني نفسي أمثل الدور، وقلت إن قصه ربع جرام كانت أحداثها في الزمالك وتقريبًا كنت أعرف الأشخاص والحواديت اللي في القصة".

وتابعت ريهام عبد الغفور قائلة :"لم أكن أقصد إهانة ساكني الزمالك اللي أنا منهم وأسرتي لازالت تسكن هناك، بعتذر لو كلامي اتفهم غلط او ضايق او جرح اي حد دي غلطه غير مقصودة".

وأضافت ريهام عبد الغفور :"بكتب الكلام ده لأني لقيت posts بتداول عن الموضوع وغضب ثائر حوالين الجملة دي".

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور، في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "قصر النيل"، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج خالد مرعي، وبطولة دينا الشربيني، أحمد مجدي، عمر السعيد، سامي مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسى، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوي.

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