اتحاد الصناعات عن أسعار السلع: المواطن بيده تخفيضها (فيديو)

نفى الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، ما تردد بشأن ارتفاع سعر الأرز بحلول شهر رمضان، مؤكدا إلى أنها شائعة متوارثة كل عام.



وأشار "شحاتة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الجمعة، إلى أن المواطن بيده تخفيض الأسعار بعدم تكالبه على الشراء، مؤكدا أن مصر لديها فائض كافي من الأرز، معلقا: "مازال لدينا محصول من موسم 2019-2020".



وأضاف أن المخزون الاستراتيجي من الأرز كافيا حتى بداية 2022، حيث أن مخازن وزارة التموين ممتلئة بالأرز، متابعا: "الخير كتير، والناس متقلقش".

