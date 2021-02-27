الكويت تشدد على أهمية الدور المحوري للسعودية في نبذ العنف والتطرف

شددت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، على أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به السعودية إقليميًا ودوليًا في دعم سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.