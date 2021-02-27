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برشلونة يواجه إشبيلية في مواجهة نارية بالليجا

السبت 27/فبراير/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مواجهة من العيار الثقيل حينما يواجه فريق نادي إشبيلية اليوم السبت على ملعب إستاد رامون سانشيز بيزخوان لحساب مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني.

ويحتل إشبيلية المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، في حين يتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، الذي يتبقى له مباراة مؤجلة أيضاً.
ويدخل الفريقان مواجهة اليوم، بغرض الفوز، بعد أن عاد أمل المنافسة على تحقيق لقب الدوري الإسباني، هذا الموسم، للفريقين عقب تراجع نتائج أتلتيكو مدريد في الجولات الماضية.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجدداً خلال 4 أيام، وتحديداً الأربعاء المقبل، على ملعب كامب نو، في إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، بعد فوز الفريق الأندلسي ذهاباً على ملعبه، 2-0.
ويعتمد إشبيلية في لقاء اليوم على مهاجمه المغربي المتألق يوسف النصيري الذي سجل 13 هدفاً هذا الموسم، فيما سيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أبرز أسلحة الفريق الكاتالوني، بعد أن تصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 18 هدفاً.
وقال المدير الفني لفريق برشلونة رونالد كومان في المؤتمر الصحافي للمباراة: "دائماً كمدرب برشلونة يكون لديك ضغط فى حال عدم الفوز، ليست المرة الأولى أدرب، لا أفكر حول الخسارة أفكر دائماً بالفوز، لا أعرف ماذا سيحدث في المباريات، سنرى في المُستقبل، أنا متفائل، ومن الواضح أننى أفكر في الفوز غداً".

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