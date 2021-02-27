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مستشار الرئيس يكشف إصابة حالة بكورونا بعد يوم من تلقي اللقاح (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه جرى رصد 3 أنواع من فيروسات كورونا المتحورة حول العالم، في البرازيل، بريطانيا، وجنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن اللجان العلمية تدرس ماهية هذه الأنواع وتأثير اللقاحات عليها.

وأشار "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، إلى أن تحور الفيروسات أمر طبيعي جدا وليس شيئا جديدًا أو غير متوقعا، حيث أن التغيرات الجينية تحمل أنواع جديدة، وحتى الآن النوع السائد من كورونا في مصر وأفريقيا كلها هو النوع القديم.

وأضاف أن اللقاحات المتوفرة ثبت فاعليتها على الطفرات الجديدة، لكن هذا الأمر في حاجة إلى متابعة مستمرة ودقيقة، وهناك مراكز علمية في الجامعات والمؤسسات المصرية ترصد أي احتمالية لزيادة أو وجود طفرة أخرى جديدة من هذا الفيروس.

وأردف: "نتابع بدقة شديدة نتيجة الحصول على اللقاح، وأعداد كبيرة من الأشخاص الذين حصلوا على اللقاحات لم يتعرضوا لآثار جانبية واضحة، فالبعض يشعر بالألم مكان الحقن أو وجود احمرار أو تكسير في الجسم، وهناك حالة أو حالتين قالت إنها أصيبت بفيروس كورونا بعد يوم أو يومين من الحصول على اللقاح، وأقول إن هذه الإصابة ليست بسبب الحصول على اللقاح، لأن هناك فترة حضانة ما بين الإصابة وحدوث المرض، واللقاح يبدأ في العمل بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الأولى بنحو 15 يوما، وبالتالي كان الشخص الذي حصل على اللقاح سيصاب بكورونا، لكن صادف حدوث توافق بين ظهور الأعراض بعدما حصل على التطعيم".

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