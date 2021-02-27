تمكن جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.





وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:





في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (6) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط عدد (1) قضية.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (30) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1261) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (247) حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (5) قضايا.



