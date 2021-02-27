Advertisements

"مصر بتتكلم حرفي".. اليوم آخر موعد لمعرض ديارنا للحرف اليدوية

السبت 27/فبراير/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
ينتهي اليوم السبت معرض وزارة التضامن الاجتماعي "ديارنا للحرف اليدوية"، الذي يقام هذا العام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، وذلك بعد قرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمد المعرض يومين ويفتح أبوابه لاستقبال الجمهور يوميًا اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا حتى الـ10 مساء.

وتشهد الدورة الـ 61 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية، والتي تقام بكايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة إقبالًا كبيرًا من الجمهور، وهو الأمر الذي دفع وزيرة التضامن الاجتماعي لاتخاذ قرار المد ليومين إضافيين لإعطاء أكبر فرصة للجمهور لزيارة المعرض، حيث شهدت منتجات الاكسسوار الحريمي والكليم والسجاد والمشغولات اليدوية ومنتجات الألباستر إقبالًا كبيرًا من الجمهور.

ويقام المعرض وفقًا لكافة الإجراءات الاحترازية وطبقًا لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، وذلك لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين.

ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور يوميًا اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا حتى الـ 10 مساء حيث يقام على مساحة 2800 متر مربع، ويشارك به 300 عارض يمثلون جميع محافظات الجمهورية بمنتجاتهم التراثية والتي تتميز بالجودة والاسعار المناسبة بالإضافة إلى منتجات الأشخاص ذو الإعاقة والغارمات بالإضافة الى بعض الجهات الشريكة منها وزارة الصناعة ووزارة السياحة والشباب والرياضة وصندوق التنمية الثقافية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين من خلال عرض أعمالهم المتنوعة، والتي منها منتجات الخزف والسجاد والفخار والبامبو والزجاج المفروشات اليدوية والإكسسوارات الفضية والنحاسية والملابس التراثية والمأكولات والمصنوعات جلدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر بتتكلم حرفي بوابة الفجر الفجر التضامن

أخبار تهمك

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 15 ساعة

لهذا السبب.. ريهام عبد الغفور تعتذر لسكان الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي تلقى عرض إيطالي وهمي لأحد لاعبيه

منذ ساعة الا ربع

والد الفنان الراحل مشاري البلام يُفجر مفاجأة بشأن وفاته

منذ 40 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عائق وحيد يمنع إنتقال صلاح لبرشلونة أو ريال مدريد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

منذ حوالي 3 ساعات

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| إصابات كورونا تعود للاستقرار.. و"الصحة" تعلن البيان الرسمي

منذ حوالي 11 ساعة

ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 20 ساعة

السبب وراء تعاقد برشلونة مع بيانيتش خلال الصيف الماضي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

والد الفنان الراحل مشاري البلام يُفجر مفاجأة بشأن وفاته

11:45 ص

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

06:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»