"مصر بتتكلم حرفي".. اليوم آخر موعد لمعرض ديارنا للحرف اليدوية

ينتهي اليوم السبت معرض وزارة التضامن الاجتماعي "ديارنا للحرف اليدوية"، الذي يقام هذا العام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، وذلك بعد قرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمد المعرض يومين ويفتح أبوابه لاستقبال الجمهور يوميًا اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا حتى الـ10 مساء.





وتشهد الدورة الـ 61 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية، والتي تقام بكايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة إقبالًا كبيرًا من الجمهور، وهو الأمر الذي دفع وزيرة التضامن الاجتماعي لاتخاذ قرار المد ليومين إضافيين لإعطاء أكبر فرصة للجمهور لزيارة المعرض، حيث شهدت منتجات الاكسسوار الحريمي والكليم والسجاد والمشغولات اليدوية ومنتجات الألباستر إقبالًا كبيرًا من الجمهور.





ويقام المعرض وفقًا لكافة الإجراءات الاحترازية وطبقًا لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، وذلك لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين.



