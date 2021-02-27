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نرمين الفقي توجه رسالة للفنانة إنعام سالوسة وتُعلق :" الأم والموهبة التلقائية"

السبت 27/فبراير/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحرص الفنانة نيرمين الفقي على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة نيرمين الفقي صورة جديدة لها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "ضل راجل"، وظهرت فيها وهي برفقة الفنانة إنعام سالوسة، وعلقت عليها قائلة:" مع الفنانة القديرة والأم والموهبة التلقائية الأستاذة أنعام سالوسة والبنوتة القمر جودي".

مسلسل "ضل راجل"، من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أحمد صالح، إنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، ندى بهجت، مجدي فكري، وكوكبة مميزة من النجوم، ومن المُقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل .

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