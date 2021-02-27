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حواس في ضيافة فرعون دبي ترويجًا للسياحة المصرية

السبت 27/فبراير/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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يطير اليوم عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس إلى دبي لإلقاء العديد من المحاضرات عن اكتشافاته الأثرية المصرية الأخيرة في سقارة.

وكذا للترويج للسياحة المصرية، وسيقابل "حواس" الشيخ "مانع آل مكتوم" والذي أطلق عليه لقب "فرعون دبي" بسبب اهتمامه بالثقافة والآثار، وبناء فندق على شكل مسلة وعلى شكل هرم بداخله تماثيل للملك رمسيس الثاني في دبى، والتي تعتبر من أهم المناطق السياحية في دولة الامارات العربية.

وسوف يقدم "حواس" أهم كتاب نشره حتي الآن عن الملك توت عنخ آمون الكتاب إهداء الي الشيخ "مانع آل مكتوم" وذلك تقديرا لقيامة بنشر الثقافة الفرعونية داخل مدينة دبي بالإضافة الي عشقه وحبه للأهرامات والحضارة الفرعونية.

حيث يصل حجم الكتاب الي حوالي متر وعرضه نصف متر، ويشمل الكتاب قصة كشف المقبرة بالإضافة الي صور للكشف والاثار لم ينشر مثيل لها في كتاب حتي الآن والذى قام بتصوريها المصور الإيطالي "ساندروا فانيني".

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