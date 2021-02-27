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ضبط مرتكبي واقعة سرقة أحد المصانع بالقاهرة

السبت 27/فبراير/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة سرقة أحد المصانع بالقاهرة، فقد تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية من صاحب محل تحف بأنه حال توجهه لفتح المصنع ملكه الكائن بدائرة القسم اكتشف كسر القفل الخاص به وسرقة كمية من المشغولات من داخل المصنع، بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "نجل أحد العاملين بذات المصنع" بالاشتراك مع آخران.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بأنه نظرا لطبيعة عمل والده بالمصنع محل البلاغ وعلمه بقيام المبلغ بغلق المصنع لفترة اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة المصنع، في سبيل ذلك استعان بآخرين "أمكن ضبطهما" لتنفيذ مخططه، حيث توجهوا للمصنع محل الواقعة وتمكنوا من كسر القفل وارتكاب واقعة السرقة وبمواجهة المتهمان الآخران أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول، وأقرا بقيامهما بالتصرف بالمسروقات المستولى عليها بالبيع مقابل مبلغ مالي لدى عميلهم "سيئ النية" (صاحب مخزن خردة) وإنفاقهم المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، وتم بإرشادهم ضبط الأخير، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، كما تم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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