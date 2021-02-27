مستشار الرئيس: كل بلد بتدور على نفسها أولا في أزمة اللقاحات (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد أثبتت أهمية وجود قدرات محلية ووطنية في مجالات كثيرة لكي تساعد في احتوائها، معلقا: "في أزمة اللقاحات، شفنا إن كل بلد بتدور على نفسها أولًا".



وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، "لو عملنا كشف بالنسبة المئوية للتلقيح في العالم، هنلاقي إن أكبر نسب في الدول المنتجة للقاحات".



وأكد أنهم يسعون وبدعم كبير جدا من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة إلى البدء في تصنيع اللقاحات محليا، ونبني قدراتنا على هذا الأساس، وهذه أمنية وطنية وندرس الامر بعناية شديدة، لأن هذه التقنيات حديثة جدا، ومصر لديها الخبرة والأماكن الجاهزة للتصنيع، لكن يتبقى توطين هذه التقنيات لكي يكون لدينا القدرة على تصنيع لقاحات كورونا وغير كورونا.



وأشار إلى أن المؤسسات المصرية أدت دورا كبيرا في مواجهة هذه الأزمة، مثل شركات الأدوية وبعض شركات المستلزمات الطبية، إذ ساهمت في توفير العقاقير والأدوية والمستلزمات التي كانت تستخدم في التعامل مع إصابات كورونا.

