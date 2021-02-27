مشاكل وصعوبات في دخول الطلاب على منصة امتحان أولى ثانوي ببنها

شهدت مدارس إدارة بنها التعليمية، اليوم السبت، صعوبة ومشكلات تقنية في الدخول على امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصف الأول الثانوي، مما تسبب في عدم قدرة عدد كبير من الطلاب على الدخول على منصة الامتحان.





جاء ذلك تزامنا مع زيارة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لجان الامتحانات بمدرستي الشيماء والثانوية بنات ببنها، يرافقه سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وعبدالرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية، وعلي عبدالستار رئيس مدينة بنها.



