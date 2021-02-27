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439 وفاة و11.5 ألف إصابة بفيروس كورونا في روسيا

السبت 27/فبراير/2021 - 11:27 ص
روسيا
روسيا
وكالات
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سجلت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، 11534 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 11086 إصابة في اليوم السابق).

 

وأشارت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي بروسيا، إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 11.6% من المرضى الجدد.

 

وأوضحت السلطات الصحية الروسية، أن الإصابات تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1825 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (951 حالة).

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 439 حالة وفاة (مقابل 428 وفاة أمس)، فيما تماثل 16020 مريضا للشفاء.

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