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هيثم شعبان : هدفنا إنهاء الدوري في المربع الذهبي

السبت 27/فبراير/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تحدث هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا عن المباراة التي خاضها فريقه يوم أمس ضد المصري البورسعيدي وإنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلًا منهما.

وعقب اللقاء أكد شعبان أن مجلس الإدارة وضع نصب عينه منذ بداية الموسم تكوين فريق يحظى بإحترام وإشادة من الجميع موضحًا أن النتائج حتى الآن مرضة تمامًا.

وعن المركز الذي يصبو الفريق إلى إحتلاله قال أن سيراميكا يستهدف إنهاء الموسم في المربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات الأفريقية.

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