تنفيذ 87 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:





في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 206 قطعة سلاح ناري ، بحوزة 182 متهما وذلك على النحو التالي :

(14) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(33) بندقية خرطوش.

(15) طبنجة .

(143) فرد محلى.

(259) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(221) قطعة سلاح أبيض.





في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 87378 حكم قضائي متنوع وذلك على النحو التالي :

(369) حكم جناية.

(25599) حكم حبس جزئي .

(5014) حكم حبس مستأنف.

(44018) حكم غرامة.

(12378) مخالفة.





في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابي ، ضما (6) متهمين، ارتكبوا (9) حوادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (298) قضية مخدرات.. بإجمالي (319) متهم، ضُبط خلالها الآتي :

كمية من مخدر البانجو وزنت (19،435 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (48،850 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (6،618 كيلو جرام).

كمية من مخدر الاستروكس وزنت (4،188 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 1،030 كيلو جرام).

كمية من مخدر شابو وزنت (14،909 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (3،649 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (500 جرام).

كمية من مخدر فرجينيا وزنت ( 250 جرام).

عدد (3984) قرص مخدر.





في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (52) متهمين.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (25) متهم.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (390) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24523) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.



