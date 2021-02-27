Advertisements

" لو اتجوز عليكي ومقالكيش".. خبير قانوني يوضح عقوبة الزواج الثاني في قانون الأحوال الشخصية الجديد

السبت 27/فبراير/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
أثار قانون الأحوال الشخصية الجديد المقرر مناقشته من قبل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بعد إحالته من الحكومة للمجلس، جدلًا كبير بين رواد موقع التواصل الإجتماعي، كما أصبح محل نقاش بين المواطنين في الشارع المصري، خصوصَا بعدما
تضمنت التعديلات الجديدة فصل خاص بالخطبة وهي الوعد بالزواج وعقوبة الزوج الذي يتزوج دون أخبار زوجته.

لذا اهتمت "الفجر"، بعرض المواد الجاري مناقشتها وتعديلها، وحكم مخالفة كلَا منها.

وقال حسام الجعفري المستشار القانوني، أنه يجب قبل عرض تعديلات مواد الخطبة، أيضاج مفهوم الخطبة في القانون، حيث نصت المادة (1) من التعديلات أن الخطبة هى وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج، إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.


وتابع "الجعفري"، وفقًا للمادة (2) من التعديلات التي نصت علي:

أ) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر فى حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبص إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه..

ب) إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

و إشار أن المادة (4) نصت علي، إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكًا كالأطعمة والأشربة ومحوها، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيء من الهدايا.

كما نصت المادة (5) علي، مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضا إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقله عنه استقلالا تاما ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي.



وأردف "الجعفري"، حديثه موضحًا عقوبة الزوج الذي يتزوج دون اخبار زوجته، أن المادة 58 من القانون، اوجبت أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الإجتماعية، فإذا كان متزوجًا عليه أن يبين في الإقرار إسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلي الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول، وحدد مشروع القانون عقوبة واضحه للزوج الذي يتزوج دون اخبار زوجته بالحبس لمدة لا تتعدي عام وغرامة مالية تبدأ من 20 الف جنية وتصل إلى 50 ألف جنية، كما يعاقب المأذون المختص في حال عدم التزامه بالمادة باخطار الزوجه الاولي بالزواج الثاني لزوجته.
 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قانون خبير قانون خبير

أخبار تهمك

عائق وحيد يمنع إنتقال صلاح لبرشلونة أو ريال مدريد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

والد الفنان الراحل مشاري البلام يُفجر مفاجأة بشأن وفاته

منذ 39 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي تلقى عرض إيطالي وهمي لأحد لاعبيه

منذ ساعة الا ربع

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

السبب وراء تعاقد برشلونة مع بيانيتش خلال الصيف الماضي

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 20 ساعة

لهذا السبب.. ريهام عبد الغفور تعتذر لسكان الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| إصابات كورونا تعود للاستقرار.. و"الصحة" تعلن البيان الرسمي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

والد الفنان الراحل مشاري البلام يُفجر مفاجأة بشأن وفاته

11:45 ص

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

06:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»