Advertisements

حملة للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والمجندين (صور)

السبت 27/فبراير/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بالإدارة، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين
حملة للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والمجندين (صور)
حملة للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والمجندين (صور)
حملة للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والمجندين (صور)
حملة للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والمجندين (صور)
حملة للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والمجندين (صور)
حملة للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والمجندين (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

لهذا السبب.. ريهام عبد الغفور تعتذر لسكان الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي تلقى عرض إيطالي وهمي لأحد لاعبيه

منذ ساعة الا ربع

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 15 ساعة

ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| إصابات كورونا تعود للاستقرار.. و"الصحة" تعلن البيان الرسمي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 16 ساعة

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 20 ساعة

والد الفنان الراحل مشاري البلام يُفجر مفاجأة بشأن وفاته

منذ 38 دقيقة

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 11 ساعة

عائق وحيد يمنع إنتقال صلاح لبرشلونة أو ريال مدريد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

السبب وراء تعاقد برشلونة مع بيانيتش خلال الصيف الماضي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

101 ضابط ومجند يتبرعون بالدم لـ"الهلال الأحمر" ومستشفيات الشرطة ببني سويف

"الداخلية" تنظم حملات للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والأفراد والمجندين (صور)

حملة للتبرع بالدم بمشاركة ضباط وأفراد ومجندى بمديريتي أسيوط والأقصر

حملة للتبرع بالدم بمشاركة شرطة النقل والمواصلات ومديريتي أمن الإسكندرية وسوهاج

طلاب أكاديمية الشرطة ومديرية أمن المنوفية يتبرعون بالدم (صور)

حمله للتبرع بالدم بأكاديمية الشرطة (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

والد الفنان الراحل مشاري البلام يُفجر مفاجأة بشأن وفاته

11:45 ص

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

06:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»