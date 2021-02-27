موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلتقي فريق ليفربول مع نظيره شيفيلد يونايتد، يوم الأحد 28 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وستقام المباراة بين ليفربول وشيفيلد يونايتد في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









وقد تعرض فريق ليفربول للهزيمة في الجولة الماضية أمام ايفرتون، بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد.









ويحتل الريدز في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقاط.



