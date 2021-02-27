توب إسود كبير يتغزل فيه الخيوط .. حكاية التوب السيناوي من معرض ديارنا







مع صوت كل مولودة في سيناء.. ترتدي التوب السيناوي وكل ما تكبر يوم بتزيد الخيوط في التوب.. وسنة ورا سنة خيط جنب خيط يزيد التوب جمال وروعة ترسم أيامها.



"تكبر البنت وتبقى أجمل شابة في أجمل توب سيناوي مغزول بخيوط من حب" يرتدي السناويين التوب الخاص بهم بحب للتراث والعادات والثقافة والبيئة.. 'خيوط تلون،

خيوط بتتكلم من شدة دقتها وجمالها'، حيث تصنع بايدي الست السيناوية الأصيلة اللي تبدع وتطور وتغزل أجمل فن.



"تكبر البنت السيناوية وتبقى دكتورة ومحامية ومهندسة ومعلمة وتسافر وتلف الدنيا"، مع كل سنة تمر في مراحل عمر البنت السناوية لاتفكر في تغيير الزي الخاص بها.



"تكبر وتبقى أم ويفضل التوب يتنقل جيل بعد جيل" تحافظ المرأة السيناوية علي الزي التراثي الخاص بهم من الأم للابنة للحفيدة وكأنه وصية بحفظ التراث والعادات، وكأنه يتحدث "روحوا وارجعوا بس اوعوا تنسوا أصلكم الطيب وثقافتكم وأرضكم".



التوب السيناوي؛ حكاية جزء من جمال سيناء الحبيبة القطعة الأغلى من أرض بلدنا، واللي تفضل خيوطه شاهدة على جمال وأصالة أهلها.



هذا وقررت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، مد فترة عمل معرض "ديارنا للحرف اليدوية" والذى يقام هذا العام تحت شعار « مصر بتتكلم حرفى » لمدة يومين إضافيين " الجمعة والسبت" لينتهي في 27 فبراير الجاري، بدلا من 25 فبراير، وهو الموعد الذي كان من المقرر أن ينتهي فيه.



وتشهد الدورة الـ 61 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية،والتى تقام بكايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة إقبالًا كبيرًا من الجمهور، وهو الامر الذي دفع وزيرة التضامن الاجتماعي لاتخاذ قرار المد ليومين إضافيين لإعطاء أكبر فرصة للجمهور لزيارة المعرض، حيث شهدت منتجات الاكسسوار الحريمي والكليم والسجاد والمشغولات اليدوية ومنتجات الألباستر إقبالًا كبيرًا من الجمهور.



ويقام المعرض وفقًا لكافة الإجراءات الاحترازية وطبقًا لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، وذلك لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين.



ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور يوميًا اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا حتى الـ 10 مساء حيث يقام على مساحة 2800 متر مربع،و يشارك به 300 عارض يمثلون جميع محافظات الجمهورية بمنتجاتهم التراثية والتي تتميز بالجودة والاسعار المناسبة بالإضافة إلى منتجات الأشخاص ذو الإعاقة والغارمات بالإضافة الى بعض الجهات الشريكة منها وزارة الصناعة ووزارة السياحة والشباب والرياضة وصندوق التنمية الثقافية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين من خلال عرض أعمالهم المتنوعة،والتى منها منتجات الخزف والسجاد والفخار والبامبو والزجاج المفروشات اليدوية والإكسسوارات الفضية والنحاسية والملابس التراثية والمأكولات والمصنوعات جلدية.