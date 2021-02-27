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الأهلي تلقى عرض إيطالي وهمي لأحد لاعبيه

السبت 27/فبراير/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
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كشف هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس حاليًا ومدير التعاقدات في النادي الأهلي سابقًا، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تلقى النادي الأهلي عرضًا وهميًا من إيطاليا لضم أحد لاعبي فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تلقى الأهلي عرضًا إيطاليًا لضم أحد لاعبيه ولكن بعدما اكتشفت الأمر تحدث مع مسئولي هذا النادي لإرسال عرض وهمي إلى أحد اللاعبين".

وأوضح: "وكيل هذا اللاعب كان يرغب في زيادة عقد لاعبه في الأهلي فقام بالتواصل مع مذيع راديو في إيطاليا وهو صاحب رئيس قطاع الناشئين في النادي الإيطالي".

وتابع: "وكيل اللاعبين طلب إرسالة ورقة وهمية للأهلي من أجل اقتناع الأهلي وزيادة عقد ذلك اللاعب، وكانت تلك الورقة من قطاع الناشئين في النادي الإيطالي وكان عرضًا للمعايشة".

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