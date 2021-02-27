والد الفنان الراحل مشاري البلام يُفجر مفاجأة بشأن وفاته





تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مقطع فيديو لوالد الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام، الذي توفي يوم الخميس الماضي مُتأثرًا بفيروس كورونا المستجد، كشف فيه عن سبب وفاته.



فقال والد الفنان مشاري البلام خلال لقاء تلفزيوني أثناء تشييع جثمان ابنه، أن مشاري البلام عندما خضع للقاح كورونا كان مصابًا بالفيروس، مُشيرًا إلى أن الأطباء لم يقوموا بفحصه قبل إعطائه اللقاح.





وأضاف والد الفنان الراحل مشاري البلام:" ما فحصوه قبل ما يعطونه اللقاح ولا يفحصون أحد أصلاً لازم يفحصون يشوف إذا فيه كورونا ولا ما في كورونا علشان يعطيه اللقاح ، هو عطوه اللقاح ما في شي صحته زينة بس كانت فيه كورونا ما كان يعرف واعطوه اللقاح وانتكس واعطوه إبرة الكورتيزون هذي اللي نهته".



وحرص والد الفنان الراحل مشاري البلام على توجيه الشكر لكل من سانده في وفاة ابنه، كما توجه بالشكر لكل من قدم لهم واجب العزاء .