جامعة الفيوم: إعلان أسماء الفائزين بمنحة وزارة التضامن الاجتماعي





يتقدم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بالتهنئة لأبناء الجامعة الفائقين بكليات الطب والصيدلة والهندسة والعلوم والزراعة والفائزين بمنحة وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن المعروف أن هذه المنحة هى نتاج اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة التضامن الاجتماعى يحصل بمقتضاها الطلبة الأوائل فى السنوات قبل النهائية بالكليات المذكورة على منحة تفوق قيمتها ١٠٠٠ جنيه شهريا اعتبارا من شهر مارس المقبل ٢٠٢١ وطوال العام وفي حالة استمرار الطالب فى تفوقه وانتقاله إلى السنة النهائية يستمر فى الاستفادة من المنحة طيلة تواجده بالفرقة النهائية وحتى تخرجه.

الكشف المرفق يضم طلبة جامعة الفيوم المستفيدين من المنحة كواحدة من أوائل الجامعات المصرية التي تطبق الاتفاقية.