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نيجيريا تؤكد إطلاق سراح 42 شخصا من بينهم 27 تلميذة اختطفتهم جماعات مسلحة

السبت 27/فبراير/2021 - 11:49 ص
مسلحون - أرشيفية
مسلحون - أرشيفية
وكالات
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أكدت السلطات النيجيرية، اليوم السبت، إطلاق سراح 42 شخصا من بينهم 27 تلميذة اختطفتهم جماعات مسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، اختطف مسلحون، مئات التلاميذ في نيجيريا، حسبما ذكرت مصادر أمنية.

 

وقد أعلنت السلطات في نيجيريا، أنه لا يزال 333 طالباً في عداد المفقودين بعد أن هاجم مسلحون مدرسة في شمال غرب البلاد.

 

وبحسب وسائل إعلام محلية، وقع الهجوم على مدرسة ثانوية حكومية للبنين في مدينة كانكارا بولاية كاتسينا.

 

ووفقًا للبيانات المتاحة قال حاكم كاتسينا، أمينو بيلو ماساري: "لا نزال نبحث عن 333 طالباً في الغابة أو من خلال آبائهم لتحديد العدد الحقيقي للمخطوفين".

 

وأوضحت السلطات النيجيرية، أنه لا يزال مصير الأطفال مجهولاً، وتخشى السلطات تعرض بعضهم للاختطاف، لكن قد يكون آخرون لجأوا إلى الاختباء في الغابات أو في منازلهم أو عادوا إلى البلدات المجاورة بعد الفرار من الهجوم.

 

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نيجيريا مسلحون اطلاق سراح 42 شخص

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