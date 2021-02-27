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بهذه الطريقة..مصطفى قمر يروج لمسلسله الجديد "فارس بلا جواز"

السبت 27/فبراير/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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قام الفنان مصطفى قمر بالترويج لمسلسله الجديد "فارس بلا جواز"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر الفنان مصطفى قمر صورة جديدة له برفقة صديقه الفنان طارق عبد العزيز، وعلق عليها قائلاً:" فارس بلا جواز، الأحول وأبو نضارة قريبًا مع أخويا وعشرة عمري الفنان الكبير طارق عبد العزيز ".

مسلسل "فارس بلا جواز" بطولة مصطفي قمر، طارق عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، محمد ثروت، سليمان عيد، طارق الإبياري، محمد طعيمة، مصطفى حمزة، راندا عبد السلام، سامي مغاوري، ندى موسى، فاطمة عادل، وهو من إنتاج شركة وان تياترو فيلم، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.

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