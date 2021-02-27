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الدوري الروسي يعود للحياة بعد توقف شهرين

السبت 27/فبراير/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
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عادت منافسات بطولة الدروي الروسي الممتاز لكرة القدم بعد أكثر من شهرين بسبب التوقف الشتوي حيث نجح فريق نادي روتور في الفوز على تامبوف بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقلب روتور تأخره بهدف لارتيم أريبوف (ق41) إلى انتصار في الشوط الثاني عبر زوراب جيجاشفيلي (ق54) بهدف بالخطأ في مرماه، أندريس بونسي (ق58) ونيكولاي كيبياني (ق72).
وبهذا ارتقى الصاعد حديثاً، روتور، للمركز الـ13 في الجدول برصيد 17 نقطة، بينما يقبع تامبلوف في المركز السادس عشر والأخير بـ13 نقطة.
وسيستقبل متصدر الجدول، زينيت، الذي يتفوق بأربع نقاط عن الوصيف سيسكا موسكو، السبت منافسه روستوف، الذي يحل خامساً.
ولايزال متصدر الدوري الروسي يعاني في الكثير من الجوانب، وتم إقصاؤه هذا الأسبوع من دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي على يد آرسنال.
ولن يتمكن زينيت من الاعتماد على مهاجمه البرازيلي مالكوم، الذي أصيب خلال فترة الإعداد قبل استئناف الموسم.
وسيغيب لاعب برشلونة السابق، الذي أكمل اليوم عامه الـ24، لعدة أسابيع للإصابة في الركبة خلال مباراة ودية أمام الأردن.

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