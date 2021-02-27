سعر اليورو اليوم السبت 27-2-2021 مقابل الجنيه المصرى





استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 27-2-2021، مقابل الجنيه المصرى، مع منتصف التعاملات الصباحية للبنوك، وذلك بعد ارتفاعه خلال تعاملات أمس الأحد، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى لـ 18.83 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع، وجاءت أسعار اليورو في البنوك على النحو التالي :

أسعار اليورو في البنوك اليوم السبت 27-2-2021





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.82 جنيه للشراء

18.95 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.83 جنيه للشراء

19.05 جنيه للبيع





سعر اليورو فى بنك مصر

18.83 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة

18.91 جنيه للشراء.

19.03 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.85 جنيه للشراء.

19.06 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.91 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.84 جنيه للشراء.

19.08 جنيه للبيع.



