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تشيلي تدعو الشركات السعودية لبحث فرص الاستثمار لديها

السبت 27/فبراير/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
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بحث المهندس منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة مع رودريغو يانيز نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية الدولية في تشيلي تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار الزراعي السعودي في الخارج والاتفاق على دعوة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" والمستثمرين السعوديين إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في تشيلي.


وأكد المهندس منصور المشيطي متانة العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتشيلي. مثمنا أوجه التعاون البناء الذي تتطلع له المملكة بما يحقق مصالح الطرفين وبالجودة والتنافسية التي تزخر بها السوق السعودية وإمكانيات القطاع الخاص التي تعزز العلاقات التجارية بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره مسؤولون من الجانبين مناقشة أوجه التعاون بين البلدين واستعراض المزايا والفرص الاستثمارية لدى جمهورية تشيلي وأبرز المنتجات الزراعية التي تتميز بها إضافة إلى الترحيب برغبة الجانب التشيلي في زيادة هذه المنتجات في السوق السعودية وكذلك الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لقطاع التحلية السعودي والاستفادة منها.


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